В музее Нобеля "Заразно!"

Музей Нобеля в Стокгольме вновь принимает посетителей после трёхмесячного карантина. И первая посткоронавирусная выставка называется "Заразно!" Экспозиция посвящена эпидемиям, их изучению, борьбе с ними и отражению всего этого в культуре, общественной жизни и экономике .

Конечно же, главное место отведено нобелевским лауреатам, которые исследовали и описывали пандемии прошлого.

Эрика Ланнер, директор музея:

"Новая выставка посвящена тому, как в разное время пандемии, вирусы, иммунитет отражались в медицинских исследованиях, экономической науке и литературе. А поскольку наш музей носит имя Нобеля, мы также хотели показать, что человечество всегда справлялось и находило выход из кризиса. Мы хотим передать послание надежды".

Поэтому в экспозиции — не только труды учёных, исследовавших болезни и искавших вакцины, но также и литературные произведения.

Томас Элиотт получил Нобелевскую премию в 1948 году. Его поэму "Бесплодная земля" называют одним из самых важных произведений модернизма. Считается, что автор создавал её в том числе по впечатлениям от пандемии "испанки".

В романе "Чума" другого нобелевского лауреата, Альбера Камю, эпидемия в Алжире стала декорацией для размышлений о природе зла в целом.

Последствия нынешней пандемии также не замедлили сказаться: стокгольмский музей не может теперь принять всех посетителей. По словам кураторов, карантин заставил значительно ускорить работу по оцифровке и переходу выставок в онлайн.