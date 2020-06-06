Открылись Версаль и Прадо

Мадридский Прадо объединил шедевры своей коллекции в уникальную выставку "Воссоединение": 250 работ Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Рубенса, Тициана и других великих художников собраны в Центральной галерее. Так знаменитый музей открылся после карантина, намеренно ограничив площадь выставочных залов и посетителей. При входе измеряют температуру, а внутри музея ношение масок и соблюдение безопасной дистанции обязательны.

Жемчужина Франции и одно из самых посещаемых мест в мире - Дворцовый комплекс Версаля - в субботу вновь распахнул свои двери после 82 дней закрытия, но без туристов из Азии и США , которые составляли 30% посетителей. Впрочем, единовременное присутствие в самом дворце ограничено до 500 человек в час.

"Конечно, посетителей из других стран нет, но зато это хорошая возможность для наших сограждан открыть для себя или вновь ознакомиться с их собственным культурным достоянием. У нас повсюду есть замечательные памятники культуры и искусства, пусть и не такие известные, как Версаль или Лувр", - говорит Франк Ристер, министр культуры Франции.

Для посещения открыты парк с фонтанами, дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты. А вот вечерние сеансы "Цвет и музыка" с подсветкой фонтанов отменены.

Кафе, рестораны и сувенирные магазины закрыты. Но посетители могут перекусить принесённой с собой едой - правда, только в парке.