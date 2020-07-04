Европа: лето после карантина

Britain has confirmed 44,131 deaths and 284,276 positive tests, while Portugal has reported 1,587 fatalities and 42,782 cases. Это самый масштабный этап ослабления карантина. Возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы начнут принимать постояльцев. Указанные меры относятся лишь к Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии принимают самостоятельные решения о порядке прекращения карантина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: "Мой призыв можно выразить одной фразой — наслаждайтесь летом в безопасности. Я хочу, чтобы люди чувствовали, что можно хорошо проводить время и наслаждаться гостеприимством. Но это нужно делать с ответственностью"

Между тем в правительстве и туристическом секторе Португалии выражают возмущение тем, что страна не попала в список государств, для которых Великобритания отменила обязательный 14-дневный карантин. Для сравнения премьер-министр Антониу Кошта опубликовал в своем Твиттере статистку заболеваемости Covid-19 в Соединенном Королевстве и курортном регионе Альгарве. В пригородных районах Лиссабона наблюдается вспышка коронавирусной инфекции, но власти страны настаивают, что там нет туристических достопримечательностей и гостиниц. Среди европейских стран суточной прирост заболеваемости в Португалии сейчас находится на втором месте после Швеции.

Великобритания — ода из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы. Здесь зарегистрировано 283 761 инфицированных, свыше 44 тысяч смертельных исходов. В Португалии жертвами стали 1 587 человек, 42 782 — заразились.

А в Германии знаменитые ночные клубы Берлина пытаются выжить в условиях новой реальности, т.к танцы до утра и массовые собрания в стране пока запрещены. Владельцы увеселительных заведений открывают летние кафе и ждут обещанной правительством помощи в рамках пакета поддержки экономики в размере 130 миллиардов евро.