Невеста Хашогджи добивается правосудия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости начала расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи под эгидой ООН. Турецкие власти обращают внимание, что выводы турецкого следствия по делу об убийстве Хашогджи совпадают с результатами расследования, проведённого спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

С призывом провести полноценное международное расследование выступила и невеста убитого журналиста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз:

"Я настроена оптимистично. Я думаю, что Калламар искренна. Мы много с ней общались, когда она была здесь, в Стамбуле. До сих пор ООН не всерьез не занималась этим делом. Но у меня большие надежды по поводу будущего".

Спецдокладчик ООН пришла к выводу, что убийство Хашогджи было жестоким и умышленным и что оно было осуществлено саудовскими госслужащими. В ответ на публикацию доклада Эр-Рияд вновь заявил о непричастности к убийству фактического правителя страны, наследного принца Мухаммед бен Сальмана.