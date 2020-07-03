Европа "травмирована коронавирусом и разочарована властями"

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Сказать, что коронавирус только отвлёк внимание от глобальных кризисов, но не устранил их, - почти трюизм.

Нигде это не очевидно так, как в Сирии. Там, по сути, забытая внешним миром гражданская война продолжается уже десятый год. Более 10 млн человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и почти столько же людей не имеют достаточно еды. Сирийская экономика находится в руинах, половина населения не имеет работы.

Сбор денег для Сирии

На виртуальной международной конференции доноров Европейский союз собрал обязательства предоставить 2,3 млрд евро на этот и следующий год.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отверг аргумент о том, что европейские санкции как-то ответственны за хаос Сирии:

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности:

«Санкции Евросоюза не распространяются на гражданское население. Санкций нет в отношении гуманитарной помощи или предметов медицинского назначения. Наши санкции направлены против тех, кто угнетает сирийский народ, бомбит медицинские учреждения и школы, применяет химическое оружие».

Поразительный референдум в России

Страна, которая не пообещала Сирии никаких денег для оказания помощи, - это Россия, которая совершила военное вмешательство в конфликт в 2015 году.

Но не по этой причине Россия была в заголовках новостей на этой неделе.

В ней прошел поразительный референдум, который позволит президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, когда Путину исполнится 83 года!

Вам это кажется несуразным? Но таким будет возраст Джо Байдена на втором сроке в качестве президента США – то есть, если он будет избран дважды.

Тем не менее, похоже, что Байден победит в ноябре.

Контуры пост-трамповской Америки

Неуклюжее обращение Дональда Трампа с пандемией, экономическим восстановлением и кризисом из-за расизма в США привело к мрачным цифрам опросов и падению рейтингов одобрения.

Некоторые даже считают, что запрет Евросоюза на поездки из Америки является своего рода расплатой за агрессивную антиевропейскую позицию Трампа.

В Соединённых Штатах постепенно начинает вырисовываться пост-трамповская Америка.

Энтони Гарднер, бывший посол США в ЕС:

«Я мечтаю о следующем: 20 января будущего года, в первый свой день в Овальном кабинете, Джо Байден достает свою ручку и отменяет все или почти все распоряжения Дональда Трампа, отменявшие, в свою очередь, многие из вещей, которые пытался сделать Обама. Это было бы здорово".

Травмированные коронавирусом европейцы

Многое из того, что произойдет в ближайшие месяцы, зависит от коронавируса как в США, так и в ЕС. Несмотря на некоторые локальные вспышки инфекции, Европа, похоже, взяла пандемию под контроль. При этом вирус оставил глубокий след в сознании европейских граждан - о чем стоит поговорить.

Ко мне присоединилась Сузи Деннисон, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Гробе: Итак, на основе опросов общественного мнения вы подготовили доклад, в котором утверждается, что после нескольких месяцев коронавирусного кризиса Европа «травмирована», а её граждане чувствуют себя «одинокими и уязвимыми». Каковы причины этого?

Деннисон: Думаю, что, во-первых, причиной этой травмы является шок от нашествия коронавируса. В первые месяцы этого года европейцы упорно отрицали то, что он создаст для них сложности. А уже весной были почти полностью закрыты наши экономика и общественная жизнь. Всё изменилось за считанные недели. В результате во-первых, появилось чувство разочарования действиями национальных правительств в отношении кризиса. Люди испытываю недоверие к тому, как были использованы знания и власть для оправдания принимаемых во время кризиса политических решений. Во-вторых, на европейском уровне есть разочарование работой нынешних институтов. Мы наблюдаем ухудшение восприятия Евросоюза. 47% респондентов выразили мнение, что ЕС не оказывает реального влияния на этот кризис.

Гробе: Усилилась ли из-за коронавирусного кризиса поддержка более тесного сотрудничества между европейскими гражданами?

Деннисон: Из проведенного нами опроса вы можете увидеть, что этот кризис не усилил поддержку ни национализма, ни европейского федерализма. Скорее, он стирает различия между национализмом и интернационализмом. В итоге перед вами предстаёт такая картина: европейцы разочарованы нынешними учреждениями ЕС, но есть также устойчивая вера в важность европейского сотрудничества.

Гробе: За более чем полвека европейцы привыкли к очень сильным трансатлантическим связям и чувству общей безопасности. Европейцы все еще доверяют Соединенным Штатам после 3,5 лет Трампа?

Деннисон: Думаю, что короткий ответ должен быть "нет". Из наших данных вы можете ясно видеть, что восприятие США как союзника и актора значительно ухудшилось во время этого кризиса. Такое ощущение, что если до кризиса в Европе были смешанные взгляды на то, в какой степени США при Трампе могут быть ключевым союзником, то теперь у европейской стороны больше нет иллюзий.

Самообладание в прямом эфире

Наслаждайтесь летом и оставайтесь в безопасности! Я имею в виду, опасайтесь рекордно высоких температур, которые значительно увеличивают риск возгораний.

Сезон начался на этой неделе к востоку от Стамбула, где пожарные пытались потушить лесной пожар. Турецкая телевизионная группа снимала сражение, когда к нему присоединился вертолет.

Он вылил воду и на горящие деревья, и на корреспондента TRT, которая продолжала репортаж в прямом эфире, проявляя боевой дух".