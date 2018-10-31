Взрыв на входе в здание областного управления ФСБ устроил 17-летний местный житель, он скончался. Пострадали трое сотрудников ведомства, они находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники и знакомые.
Взрыв в Архангельске устроил подросток
Взрыв в Архангельске устроил подросток
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям — о теракте и незаконном хранении боеприпасов.
Имя устроившего взрыв официально пока не называется, ранее следственный комитет в Twitter опубликовал, но затем удалил, фото попавшего на камеру видеонаблюдения подростка. По данным ряда СМИ, подозреваемый был студентом второго курса местного политехнического колледжа.
Несовершеннолетний пронес в здание самодельное взрывное устройство.
Из Москвы передает корреспондент Euronews Галина Полонская: "О взрыве в Архангельске незамедлительно доложили президенту Владимиру Путину. Теракт, совершенный подростком на входе в управление ФСБ обсуждают в соцсетях, где ведутся дискуссии о том, насколько спецслужбы, давшие так легко на себя напасть, способны отражать масштабные атаки террористов".