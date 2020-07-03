В США студенты устраивают "коронавирусные вечеринки"

Пока весь мир борется с пандемией нового коронавируса, студенты в американском штате Алабама устраивали вечеринки, чтобы заразиться COVID-19. Об этом рассказала глава города Таскалуса Соня Маккинстри в интервью каналу ABC News.

По словам Маккинстри, на вечеринку приглашались носители COVID-19, и все остальные сбрасывались на "главный приз", выиграть который сможет тот, кто первым заразится.

Они кладут деньги в банку и пытаются заразиться. Тот, кто подхватит COVID, — срывает банк. Это бессмысленно. Они намеренно делают это. Соня Маккинстри глава города Таскалуса (Алабама)

Изначально власти Таскалусы считали подобные вечеринки не более, чем слухами. Однако, проведя расследования, убедились в реальности происходящего. При этом вечеринки действительно посещали также те, у кого был положительный результат теста на коронавирус. Точно неизвестно, заболел ли кто-то именно после контакта с инфицированными.

После подтверждения информации о "коронавирусных вечеринках" пресс-секретарь Департамента здравоохранения штата Алабама Эррол Шихан напомнил об обязательном соблюдении двухнедельного карантина при положительном результате теста на COVID-19. Он напомнил, что нарушение карается штрафом на сумму до 500 долларов.

По последним данным, в Алабаме зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения COVID-19, около тысячи пациентов скончались. В округе Таскалуса зарегистрировано более 2 тысяч заболевших и около 40 умерших. Общие цифры по США: более 2,8 млн заразившихся и более 131 тысячи летальных исходов.