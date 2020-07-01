COVID-19: локальные вспышки глобальной тревоги

Граница между Испанией, где коронавирусом заражены почти 300 тысяч человек, а от COVID-19 умерли свыше 28 тысяч человек, и Португалией, где зараженных и умерших на порядок меньше, открыта после трех месяцев карантина и связанных с этим ограничений на перемещения.

Обе страны заводят двигатели экономики, в которых туризм относится к важнейшим источникам ВВП.

Но действовать приходится чрезвычайно осторожно - в столице Португалии коронавирус циркулирует, и наибольшее количество зараженных приходится на небогатые кварталы Лиссабона.

"Нам вообще ничего не говорят, ни что происходит, ни где происходит, нам просто раздали защитные маски, наверное, потому что мы к тому же и бедняки", - говорит эта женщина.

"У нас и так была небогатая жизнь, теперь мы скатились в нищету, что с нами будет дальше в такой ситуации?", - задает риторический вопрос этот прохожий.

Уже сутки жесткие меры изоляции действуют и в английском Лейстере.

Там уровень заражений в три раза выше, чем в среднем по стране, жители говорят, что причина проста - мало кто соблюдает меры санитарной предосторожности. Власти проводят массовые анализы на вирусоносительство, и это тоже нравится далеко не всем.

"Хотели с друзьями посидеть, выпить пивка, - все закрыто. Я думал махнуть в Ноттингем, говорят, что это тоже не рекомендуется. Вообще нас тут всех "взяли на карандаш", устраивают проверки, и людям это страшно не нравится", - полагает этот житель города.

В США - вторая волна эпидемии, врачи говорят об этом прямо, новый очаг - южные штаты, где в преддверии Дня Независимости губернаторы объявляют о закрытии пляжей.

Директор Института инфекционных заболеваний профессор Энтони Фаучи заявил на сенатских слушаниях, что уровень ежедневно выявляемых зараженных может вырасти двукратно: "Сейчас регистрируется примерно 40 тысяч новых случаев вирусоносительства ежедневно, я не удивлюсь, если в ближайшее время мы станем регистрировать и по сто тысяч новых случаев ежедневно, и да, это вызывает колоссальную озабоченность".

Массовые протесты, недовольство введенными властями ограничениями, недостаток координации действий на местном и федеральном уровнях специалисты называют в качестве основных причин того, что в США в настоящий момент насчитывается почти три миллиона зараженных коронавирусом.