COVID-19: "Пришел, чтобы остаться"

Инфекция пришла, чтобы остаться, заявляют руководители ВОЗ и призывают власти стран изменить тактику борьбы с вирусом.

За чуть более чем полугодовой срок от COVID-19 скончались свыше 575 тысяч человек.

На брифинге в женевской штаб-квартире ВОЗ генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: "Мы прежде всего подчеркиваем, что правительства должны выработать понятную гражданам стратегию в войне с вирусом, они должны прерывать цепочку заражений, это поможет спасти жизни. Нужно объяснять, для чего вводятся санитарные ограничения, и почему нужно следовать мерам предосторожности. Если этого не произойдет, ситуация будет неуклонно ухудшаться".

В Калифорнии, где количество выявленных вирусоносителей увеличилось на 20% за 72 часа, губернатор распорядился закрыть бары, рестораны, спортивные клубы и кинотеатры.

В Сан-Диего и Лос-Анджелесе, как передает The Associated Press, данная мера включает и учреждения религиозного культа.

Аналогичные меры намерен принять и мэр техасского Хьюстона Сильвестер Тернер.

Там количество выявленных вирусоносителей - это сообщает издание The Houston Chronicle - выросло за последние дни на 16 %.

Южный сосед США Мексика за сутки зарегистрировала 4685 новых случаев инфекции, общее количество вирусоносителей превысило 304 тысячи человек.

Видя галопирующий уровень заражений в столичном мегаполисе, тамошние власти намерены вводить локальные ограничительные меры, но не помещать в карантин все население крупнейшего испаноязычного города мира.

В Гонконге, который был затронут ограничительными мерами еще в начале пандемии, сейчас власти напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции и иных мерах предосторожности, чтобы избежать второй волны массовых заражений.