Актёры, режиссёры и другие работники британских театров по всей стране расклеивают в знак протеста розовые ленты с надписью «Missing Live Theatre» по всей Великобритании, в том числе и на здании Национального театра в Лондоне.
Этот шаг призван привлечь внимание к тяжелому положению театров, для которых пока не определена дата открытия после карантина, несмотря на то, что уже готовятся возобновить работу пабы и кинотеатры. При этом работники "творческой индустрии" не имеют права на правительственные схемы поддержки из-за их внештатного статуса.
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