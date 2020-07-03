Актёры, режиссёры и другие работники британских театров по всей стране расклеивают в знак протеста розовые ленты с надписью «Missing Live Theatre» по всей Великобритании, в том числе и на здании Национального театра в Лондоне.

Этот шаг призван привлечь внимание к тяжелому положению театров, для которых пока не определена дата открытия после карантина, несмотря на то, что уже готовятся возобновить работу пабы и кинотеатры. При этом работники "творческой индустрии" не имеют права на правительственные схемы поддержки из-за их внештатного статуса.