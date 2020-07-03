Хорватия: выборы на фоне опасений второй волны

Хорватия готовится к воскресным парламентским выборам в контексте опасений второй волны эпидемии. За минувшие сутки слегка увеличилось число умерших от Covid-19 и число заразившихся коронавирусом.

В выборах участвуют более 70 партий и политических образований, но основная борьба развернется между левой коалицией "Перезагрузка" и правящей правоцентристской партией "Хорватское демократическое содружество".

По мнению известного политолога Крешимира Макана, пандемия стала главной темой предвыборной кампании: "В разгар кампании произошло ухудшение эпидемиологической ситуации, и оппозиция использовала это для нападок на правящую партию".

По прогнозам, ХДС по главе с действующим премьер-министром Андреем Пленковичем противостоит

левой коалиция "Перезагрузка", созданной в 2020 году бывшим премьером Зораном Милановичем. Сами правящие консерваторы могут опереться лишь на правую партию "Движение за Родину", созданную в этом году музыкантом и политиком Мирославом Шкоро.

"Со вступлением в борьбу "Перезагрузки, политический пейзаж Хорватии изрядно встряхнуло", - передает из Загреба наш спецкорр Йорген Самсо.

В левую коалицию нее входят 11 партий. Она обещает бороться с коррупцией (в рейтинге Transparency International страна занимает 66-е место из 183-х), установить гендерное равенство во всех сферах деятельности, повысить минимальную заработную плату, реформировать систему здравоохранения.

Крешимир Макан, в свою очередь, считает, что в ходе кампании "Перезагрузка" забирала голоса у правящих консерваторов, так что результаты воскресного голосования предсказать не может никто.