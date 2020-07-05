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Хорватия

Хорватских избирателей не пугают ни вирус, ни жара

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 Павел Барсуков
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Хорватских избирателей не пугают ни вирус, ни жара
Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Хорватии в воскресенье — парламентские выборы. Изначально голосование планировалось на осень. Но из-за прогнозов об ухудшении эпидемической ситуации власти предложили организовать волеизъявление досрочно, с чем оппозиция согласилась.

Явка по словам наблюдателей хоть и чуть ниже, чем четыре года назад, но всё же достаточно высокая: избирателей не отпугнули ни коронавирус, ни сильная жара.

Основная борьба за 151 кресло, как предполагается, развернётся между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" Андрея Пленковича и левой коалицией "Перезагрузка", созданной в этом году.

Политологи не готовы предсказать, окупится ли ставка правящей партии на досрочное голосование. По данным последних опросов, оппозиция впереди, но всего на пару процентных пунктов.

Говорят избиратели:

"Не могу дождаться результатов: такого тесного соперничества у нас, по-моему, ещё не было. Но вообще-то хочу сказать, что время для выборов не самое удачное, не знаю о чём думали власти и чего хотели этим добиться".

"Чего я жду? Даже не знаю. Ничего не жду. Не верю, что хоть что-нибудь изменится".

Золтан Шипошедь, Euronews:

"Андрей Пленкович пошутил перед участком, что температуры у него нет и потому никого заразить он не сможет. Но не все восприняли это как добрую шутку: за полследние дни в Хорватии отмечены десятки новых случаев. Вторая волна коронавируса может стоить Пленковичу премьерского кресла".

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