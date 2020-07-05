В Хорватии открылись избирательные участки. В стране проходят парламентские выборы. Изначально голосование планировалось на осень. Но из-за прогнозов об ухудшении эпидемической ситуации власти и оппозиция договорились организовать волеизъявление досрочно.

Основная борьба за 151 кресло, как предполагается, развернётся между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" Андрея Пленковича и левой коалицией "Перезагрузка", созданной в этом году. Оппозиция обещает бороться с коррупцией, установить гендерное равенство во всех сферах деятельности, повысить минимальную заработную плату и реформировать систему здравоохранения.

При этом в самый разгар кампании ситуация с коронавирусом в Хорватии ухудшилась, что оппозиция использовала для набора очков.

По данным последних опросов, "Перезагрузка" опережает правящую партию на пару процентных пунктов, так что исход политологи предсказать не берутся.