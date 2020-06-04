Как коронавирус влияет в ЕС на минимальную зарплату?

Во время пандемии европейцы продолжают торговать в супермаркетах, убирать улицы, доставлять товары. Многие из них продолжают получать сравнительно низкую зарплату. Карантинные меры высветили среди трудящихся ЕС имущественное неравенство и бедность.

В среду Брюссель начал новую серию консультаций с общественными организациями о том, как обеспечить удовлетворение нужд людей с минимальными зарплатами.

Зам. главы Европейской конфедерации профсоюзов считает, что это необходимо для экономического восстановления:

«Нам нужно повышать спрос по мере выхода из коронавирусного кризиса. У людей должны быть деньги, чтобы их тратить, - сказала Эстер Линч. - Нужно поднять покупательную способности и тех, у кого низкие зарплаты. Для Евросоюза и стран-членов очень важно, чтобы в экономике были деньги и люди могли их тратить ».

Консультации начались после того, Испания приблизилась к введению гарантированного минимального дохода (даже для безработных).

Еврокомиссия пока не собирается устанавливать единый для всех минимальный размер оплаты труда. Вместо этого она хочет выдвинуть ряд условий, которые страны-члены должны выполнять для определения своего размера.

В настоящее время размер минимальной зарплаты в ЕС варьируется от 286 евро в Болгарии до почти 2000 евро в Люксембурге.

Сопротивление этой инициативе особенно велико в северных странах, где о минимальном доходе договариваются коллективно.

«Каждый раз, когда что-то хорошо работает в некоторых странах, есть опасение, что европейский регулятор снизит стандарты, - сказала евродепутат из Эстонии Яна Тоом. - Сейчас мы говорим о минимальных стандартах, а не о максимальных. Если вы хотите платить своему персоналу, скажем, 70% от средней заработной платы, это ваше дело, но это не должно быть меньше 60%».

Еврокомиссия решает сейчас, не нужно ли заменить рекомендации о правилах минимальной зарплаты законодательством, которое обязало бы страны-члены следовать им.

«Нет смысла и дальше издавать рекомендации, которые никто не выполняет, - продолжала эстонка. - Такие вещи должны были обязательными, и совершенно ясно, что минимальная заработная плата должна обеспечивать людям по меньшей мере достойные условия труда».

Консультации должны продлиться до 4 сентября. Но из-за пандемии деятельность учреждений ЕС замедлена. И может пройти много времени, прежде чем минимальный размер оплаты труда будет чётко регулироваться.