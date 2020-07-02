ООН ищет саранчу на африканском континенте

Сотрудники Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН регулярно облетают территорию Кении на вертолете в поисках саранчи. В эти дни им улыбнулась удача, и в одном графстве Туркана на северо-западе страны они обнаружили сотни молодых особей, которые еще не обзавелись крыльями и находятся на земле, а значит, с ними можно справиться до того, как их полчища бросятся дальше на поиски пропитания, не оставляя за собой ничего. Взрослые особи могут преодолевать по 200 км в день, уничтожая урожая и создавая серьезную угрозу голода. Ранее для борьбы с саранчой на африканском континенте ООН выделила 15 миллионов долларов.