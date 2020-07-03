Эдуар Филипп: беспокойные годы с высоким рейтингом

Эдуар Филипп возглавлял правительство три года, которые оказались беспокойными даже по французским меркам.

С конца 2018-го в стране постоянно ширилось движение "жёлтых жилетов": протесты против цен на бензин обернулись выражением массового и глубинного недовольства общей экономической ситуацией.

В конце прошлого года к "жилетам" присоединились противники пенсионной реформы: они устроили самую массовую и длительную забастовку в истории Пятой республики. В декабре власти пошли на уступки, вроде бы свернув реформу. Но уже в феврале Эдуар Филипп задумал применить статью конституции, которая позволила бы принять изменения без одобрения парламента. Однако этому помешал коронавирус.

Теперь, после карантина, приоритеты Парижа поменялись.

Французские медики ещё до пандемии говорили о тяжёлой ситуации, особенно в службах экстренной помощи. После окончания изоляции врачи и медсёсты вышли на акции протеста, обвиняя власти в том, что те экономят на мелочах и отделываются лишь формальными благодарностями.

Но при всём этом народный гнев фокусировался в основном на главе государства. А рейтинг главы правительства стабильно оставался высоким: согласно июньским опросам, более 40% французов одобряли его деятельность.

Непосредственной причиной отставки французские СМИ называют провальные для правящей партии муниципальные выборы, которые из-за карантина растянулись на три месяца. Единственным серьёзным успехом "Вперёд, республики" оказалось выступление самого Филиппа, который сумел сохранить за собой пост мэра Гавра.

Теперь французские политологи обсуждают президентские шансы экс-премьера: очень многие не исключают, что в 2022 году Филипп обошёл бы Макрона.