Таксисты заблокировали движение в центре Мадрида

Во вторник сотни испанских таксистов заблокировали движение в центре Мадрида. Таким образом они решили заявить о своем несогласии с некоторыми недавними решениями городских властей. В частности, если в течение карантина на фоне пандемии коронавируса сотрудники различных компаний работали поочередно, выезжали на столичные дороги посменно, с окончанием периода самоизоляции ограничения были сняты, и предложение значительно превысило спрос со стороны пассажиров. Они вновь протестовали и против мобильного приложения Uber для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Многие требовали сделать обязательным специальный экзамен для тех, кто хочет попробовать себя в этой профессии. Водители называют мадридскую администрацию неблагодарной: во время пика эпидемии многие из них предоставляли свои услуги медработникам совершенно бесплатно.
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