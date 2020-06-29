Треска от лучшего ресторана ОАЭ

В 1930-х годах Шанхай называли "Парижем Востока". Ресторан Shanghai Me в финансовом районе Дубая воспроизводит уникальную атмосферу Шанхая той эпохи. Среди гостей заведения - семья эмира, знаменитости и звезды спорта. __Шеф-повар ресторана канадец Шейн Макней открыл двери своей кухни для нашего корреспондента и показал процесс готовки одного из фирменных блюд - маринованной черной трески. Вы можете повторить его на вашей кухне!

Налейте в емкость холодную воду, посолите ее и замочите в растворе разделанную на порционные куски рыбы. Это позволит смыть с нее остатки чешуи. Затем следует приготовить маринад.

Для него вам понадобится:

300 граммов саке

300 граммов сладкого рисового вина

450 граммов сахарной пудры

5 граммов цедры юдзу

25 граммов сока юдзу

В большом сотейнике вскипятите саке, подожгите алкоголь и продолжайте кипятить, пока огонь не погаснет. Смешайте сладкое рисовое вино с пастой мисо, добавьте сахар, влейте смесь в саке.

Остудите маринад, добавьте цедру и сок юдзи. Поместите в маринад рыбу и отправьте в холодильник на 48 часов.

Через 48 часов достаньте рыбу из маринада, оставьте ее при комнатной температуре. На разогретый гриль или сковороду поместите куски рыбы, переворачивайте их кажде 2 минуты до готовности.

Вариант подачи: поместите рыбу на лист бамбука, дополните маринованным имбирем и ломтками лимона.