Треска от лучшего ресторана ОАЭ

В 1930-х годах Шанхай называли "Парижем Востока". Ресторан Shanghai Me в финансовом районе Дубая воспроизводит уникальную атмосферу Шанхая той эпохи. Среди гостей заведения - семья эмира, знаменитости и звезды спорта. __Шеф-повар ресторана канадец Шейн Макней открыл двери своей кухни для нашего корреспондента и показал процесс готовки одного из фирменных блюд - маринованной черной трески. Вы можете повторить его на вашей кухне!
Налейте в емкость холодную воду, посолите ее и замочите в растворе разделанную на порционные куски рыбы. Это позволит смыть с нее остатки чешуи. Затем следует приготовить маринад.
Для него вам понадобится:
- 300 граммов саке
- 300 граммов сладкого рисового вина
- 450 граммов сахарной пудры
- 5 граммов цедры юдзу
- 25 граммов сока юдзу
В большом сотейнике вскипятите саке, подожгите алкоголь и продолжайте кипятить, пока огонь не погаснет. Смешайте сладкое рисовое вино с пастой мисо, добавьте сахар, влейте смесь в саке.
Остудите маринад, добавьте цедру и сок юдзи. Поместите в маринад рыбу и отправьте в холодильник на 48 часов.
Через 48 часов достаньте рыбу из маринада, оставьте ее при комнатной температуре. На разогретый гриль или сковороду поместите куски рыбы, переворачивайте их кажде 2 минуты до готовности.
Вариант подачи: поместите рыбу на лист бамбука, дополните маринованным имбирем и ломтками лимона.