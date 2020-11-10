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Кошерные "аранчини" из Дубая

"Аранчини" из Дубая
"Аранчини" из Дубая   -   Авторское право  Euronews
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Первый в Дубае кошерный ресторан Armani Kaf открыл двери в отеле Armani совсем недавно. Заведение имеет самый высший уровень кашрут-сертифицирования, что означает: здесь все, от продуктов до оборудования, соответствует самым строгим нормам питания, прописанным в иудаизме.

Вы увидите, что в рецепте вместо масла используется маргарин - правило, необходимое для соблюдения кошерного принципа несмешения молочного и мясного. Однако это блюдо, разумеется, можно приготовить и традиционным способом. Итак, вам нужно:

  • оливковое масло
  • зубчики чеснока
  • морковь
  • сельдерей
  • говяжий фарш
  • томатная паста
  • рис сорта "Арборио"
  • маргарин
  • мука
  • яйца
  • хлебные крошки
  • приправы, соль и сахар
  • листья кориандра
  • лимонный майонез

Приготовьте соус "болоньезе": нарежьте кубиками морковь и сельдерей, чеснок, обжарьте в оливковом масле. Когда овощи станут мягче, добавьте говяжий фарш и подрумяньте.

Влейте томатную пасту, добавьте немного воды и лавровый лист, готовьте на огне 15 минут. Посолите. Остудите смесь и поставьте в холодильник.

Тем временем приготовьте томатное фондю - обжарьте и потушите на оливковом масле лук, чеснок и помидоры, положите соль, сахар и приправы. Уменьшите огонь и дайте жидкости выпариться - у вас должен получиться томатный мармелад. Сварите рис из расчета одна часть крупы на три части воды, рис должен быть разварен в кашу.

Скатайте из риса шарик, сделайте углубление, положите соус и сформируйте "аранчини". Обваляйте в муке, обмакните в яйца и панировку, обжарьте во фритюре.

Поместите "аранчини" на подушку из томатного фондю, украсьте лимонным майонезом и кориандром.

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