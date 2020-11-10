Кошерные "аранчини" из Дубая

Первый в Дубае кошерный ресторан Armani Kaf открыл двери в отеле Armani совсем недавно. Заведение имеет самый высший уровень кашрут-сертифицирования, что означает: здесь все, от продуктов до оборудования, соответствует самым строгим нормам питания, прописанным в иудаизме.

Вы увидите, что в рецепте вместо масла используется маргарин - правило, необходимое для соблюдения кошерного принципа несмешения молочного и мясного. Однако это блюдо, разумеется, можно приготовить и традиционным способом. Итак, вам нужно:

оливковое масло

зубчики чеснока

морковь

сельдерей

говяжий фарш

томатная паста

рис сорта "Арборио"

маргарин

мука

яйца

хлебные крошки

приправы, соль и сахар

листья кориандра

лимонный майонез

Приготовьте соус "болоньезе": нарежьте кубиками морковь и сельдерей, чеснок, обжарьте в оливковом масле. Когда овощи станут мягче, добавьте говяжий фарш и подрумяньте.

Влейте томатную пасту, добавьте немного воды и лавровый лист, готовьте на огне 15 минут. Посолите. Остудите смесь и поставьте в холодильник.

Тем временем приготовьте томатное фондю - обжарьте и потушите на оливковом масле лук, чеснок и помидоры, положите соль, сахар и приправы. Уменьшите огонь и дайте жидкости выпариться - у вас должен получиться томатный мармелад. Сварите рис из расчета одна часть крупы на три части воды, рис должен быть разварен в кашу.

Скатайте из риса шарик, сделайте углубление, положите соус и сформируйте "аранчини". Обваляйте в муке, обмакните в яйца и панировку, обжарьте во фритюре.

Поместите "аранчини" на подушку из томатного фондю, украсьте лимонным майонезом и кориандром.