Наступление веганства

Тенденция к распространению растительной диеты в последнее время все более очевидна. В Великобритании число веганов выросло с 2014 по 2018 год в 4 раза. Даже гиганты фаст-фуда предлагают веганские альтернативы мясным блюдам. Недавно в Дубае открыл свои двери крупнейший в мире веганский ресторан.

Основатель ресторана Veganity Скай Соммерс рассматривает свой бизнес как часть целого движения и хочет показать людям, что растительную диету не следует рассматривать как жертвоприношение. В ее меню более 200 блюд - от простых до самых изысканных".

Скай Соммерс, основательница и шеф-повар ресторана Veganity: "Мое любимое блюдо называется молохея".

euronews: "Молохея, молохея..."

Скай Соммерс: "Молохея - это арабское блюдо. На самом деле это название зеленого листа, который выглядит как шпинат. Вы берете оливковое масло, лук, чеснок и кориандр. Это то, что даст ему яркий вкус. Томатная паста, белый уксус, овощной бульон. Затем вы добавляете молохею и томатную пасту и доводите до кипения, она немного загустевает и затем вы выливаете все в блендер и смешиваете. Как только все смешалось, блюдо готово. Это молохея. Быстро и просто!"

Попробуем простое меню, придуманное поваром и адвокатом Милли Росток.

Скай Соммерс: "Это мы приготовили раньше. И добавляем в молохею этот веганский заменитель курятины, который состоит из грибов и горохового протеина".

euronews: "Начнем".

Скай Соммерс: "Да, давай. Это готовится как тесто. А потом вы просто режете его на маленькие кусочки, как куриные".

euronews: "Но это не курятина".

Милли Росток, веганский повар и адвокат: "Итак, сегодня утром вы приготовили заменитель мяса из соевого текстурата. Можете объяснить, что это такое?"

Скай Соммерс: "Соевый текстурат представляет собой текстурированный растительный белок. На самом деле это действительно здоровый заменитель".

euronews: "Можете ли вы рассказать нам историю веганства, как это происходит?"

Скай Соммерс: "Я всегда думала, что здорова. Я всегда думала, что правильно питаюсь: ела курицу-гриль с тушеными овощами. Я стремилась работать и делать все правильно. Но мне становилось все хуже и хуже. И я решила вылечить себя".

euronews: "Что меня особенно удивило, это веганский говяжий бургер Скай".

Скай Соммерс: "Это веганский вариант Биг Мака".

euronews: "А как вы делаете веганский сыр?"

Скай Соммерс: "Выбираете орехи. Важно выбрать подходящие орехи. Я уже достаточно поэкспериментировала с различными видами орехов, поэтому я знаю разные текстуры и вкусы. У кешью слишком выраженный ореховый вкус. А вот бразильские орехи оказались довольно нейтральными, и их жирность их обогащает".

euronews: "Это невероятно".

Скай Соммерс: "Он веганский".

Милли Росток: "Удивительно".

euronews: "Текстура как у мяса. Он сочный. Я бы не догадался, что это не мясо".

Скай Соммерс: "В этом весь смысл".

euronews: "Я думаю, вам это удалось".

Рецепт Лахам Аджин:

Нарезать помидоры 4 шт.

Нарезать кубиками лук 2 шт.

Нарезать мелко чеснок 8 шт.

Нарезать петрушку 1 пучок

Нарезать кубиками красный перец (паприка) 1шт.

Нарезать зеленый перец небольшими кубиками 1шт.

Фарш мясной 250г

Добавить 3-4 столовые ложки оливкового масла и готовить все вместе в течение примерно 10 минут, затем добавить специи

4 столовые ложки паприки

4 столовой ложки приправы "Семь специй"

2 столовые ложки измельченного сухого чеснока

1 столовая ложка веганского Вустерского соуса

4 столовые ложки томатной пасты

1 стакан овощного бульона

Оставить мариноваться на 1 час, помешивая каждые 15 минут

Подавать с половиной ломтика лимона

Тесто:

5 стаканов муки

2 стакана воды

Щепотка соли

Просеять муку в миску

Добавить соль

Медленно добавляйте воду понемногу, смешивая тесто. Накройте его и оставьте на 30 минут в прохладном месте. Затем раскатайте на чистой поверхности. Нарежьте тесто примерно на 7-8 сантиметровые шарики и раскатайте каждый до желаемой формы. Затем переложите на противень покрытый жиростойкой бумагой.

Добавьте сверху смесь "Лахам", затем поместите все в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.