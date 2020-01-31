Дубай: верблюжье молоко покоряет сладкоежек

_В нем мало жиров, много витаминов оно легче переваривается, чем коровье молоко. Вы угадали, речь идет о молоке верблюжьем! На протяжении тысячелетий оно оставалось основным источником питания для жителей пустыни, а сегодня его все чаще используют для изготовления десертов. в частности, шоколада. _

Исследования показывают, что молоко верблюдицы помогает снизить уровень сахара в крови, а по составу оно максимально приближено в грудному молоку человека. Сегодня верблюжье молоко активно используется для изготовления десертов. Что представляет собой шоколад на основе этого ингредиента? Мы отправляемся в Дубай для знакомства с группой Al Nassma - это первая фабрика в мире, осваивающая производство "верблюжьего" шоколада.

Генеральный директор предприятия Мартин Ван Альмсик показывает и рассказывает: "Все начинается с какао. Это основа всех шоколадных изделий. В руках у меня - какао-бобы. Скорлупу мы не используем, нас интересует вкусно пахнущий плод внутри. Этот сорт, кстати, из Гватемалы".

Корреспондент Euronews готов принять участие в изготовлении шоколада. Белый халат, шапочка, маска и огромный энтузиазм!

Первый этап: какао-бобы обжариваются, следом их помещают в конш-машину. Там с применением пара бобы измельчаются, полностью высвобождая свой аромат. Далее в смесь вводят остальные составляющие рецепта - ваниль, акациевый мед, масло какао и, наконец, сухое верблюжье молоко.

"Это важнейший ингредиент, то, чем мы отличаемся от других", - поясняет Ван Альмсик. Почему речь идет о порошковом молоке? "Все очень просто: молоко на 90% состоят из воды, что плохо "рифмуется" с входящим в состав рецепта маслом какао".

Мартин Ван Альмсик уточняет что фабрика берет верблюжье молоко по соседству - на местной верблюжьей ферме Camelicious. Al Nassma производит 300 кг шоколада каждые 12 часов, речь идет о шоколадных плитках, конфетах и обязательно о фирменном продукте - шоколадных верблюдах.

В рецептах нет ни красителей, ни эмульгаторов. Сладких верблюдов отливают в машине почти вековой давности. Следующий этап - упаковка фигурок в золотистую фольгу с фирменным знаком. Очень хочется попробовать.... Мартин Ван Альмсик предлагает не церемониться и раздробить новенького верблюда на кусочки. Наш корреспондент отмечает "свежий, чуть солоноватый вкус". "Верно,- соглашается директор фабрики. - Верблюжье молоко само по себе чуть солоновато. В нашем шоколаде нет молочных жиров, вместо них вы чувствуете настоящий вкус масла какао".

"Верблюжий" шоколад компания рассылает клиентам во всем мире - от Сан-Диего до Сиднея.