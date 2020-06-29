В тундру под Норильском сброшено до 6 тыс. кубометров химотходов

До неизвестной жидкости с химическим запахом было сброшено в речку Хараелах и в озеро Пясино из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норильскому никелю». К такому выводу, по информации ТАСС, пришли специалисты МЧС.

Сам факт противозаконного сброса производственных отходов в тундровую зону был обнаружен 28 июня бывшим сотрудником норильского Росприроднадзора Василием Рябининым, активистами «Гринпис» и спецкорами «Новой газеты».

После сообщения этой информации в правоохранительные органы перекачка была приостановлена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как сообщает источник ТАСС, «по внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время, по результатам разведки тундровой зоны установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности». По предварительным данным, угрозы попадания загрязненной воды в Норильск нет, так как на реках, в которые она попала, нет водозабора.

Руководство «Норильского никеля» сообщило, что сотрудники Талнахской обогатительной фабрики, ответственные за нарушение правил эксплуатации хвостохранилища, отстранены от работы.