Песочная скульптура главного борца с коронавирусом

В Тайпее проходит ежегодный фестиваль скульптур из песка. В этом году одним из персонажей, удостоившихся собственной песочной скульптуры, стал министр здравоохранения, получивший признание соотечественником за руководство борьбой с коронавирусной инфекцией. На открытии скульптуры присутствовали члены правительства Тайваня. Героическое лицо министра здравоохранения предстало публике после торжественного снятия с него медицинской маски.
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