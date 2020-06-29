Песочная скульптура главного борца с коронавирусом

В Тайпее проходит ежегодный фестиваль скульптур из песка. В этом году одним из персонажей, удостоившихся собственной песочной скульптуры, стал министр здравоохранения, получивший признание соотечественником за руководство борьбой с коронавирусной инфекцией. На открытии скульптуры присутствовали члены правительства Тайваня. Героическое лицо министра здравоохранения предстало публике после торжественного снятия с него медицинской маски.