Меркель и Макрон: первая посткарантинная встреча вживую

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела первую после отмены карантинных ограничений встречу тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры за два дня до начала председательства Германии в Европейском совете прошла в замке Мезеберг. Их главной темой был план финансовой поддержки европейских регионов пострадавших от коронавирусной пандемии.

«Мы ожидаем от нашего председательства очень много, – заявила г-жа Меркель. – Хорошо известно, что, если Германия и Франция не едины во мнении, то и Европа не едина, если между ними нет единства, то и объединение Европы задерживается. В этом смысле, возможно, достигнув соглашения по многим вопросам, мы сможем придать верное направление развитию Европы».

«Нам нужно добиться закрепления того, о чем мы вместе ранее договорились относительно общего займа в виде как минимум 500 млрд евро бюджетных субсидий для наиболее пострадавших регионов, – подчеркнул г. Макрон. – Мы с канцлером записали черным по белому, что это наш абсолютный приоритет; то, что позволит Европе остаться на высоте положения и ответить на брошенный ей вызов».

Президент Макрон и канцлер Меркель договорились о создании фонда финансовой помощи размером в 500 млрд евро в мае. Эта идея была поддержана Еврокомиссией, которая разработала план восстановления экономики с помощью заемных средств на общую сумму 750 млрд евро.