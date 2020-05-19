Евросоюз опускается с глубокую рецессию. Границы закрыты, не работают многие предприятия и фирмы, безработица растет.

В этой обстановке президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель выступили с планом экономического восстановления объёмом полтриллиона евро. Эти средства должен Брюссель изыскать путём заимствования на рынках капиталов и направить национальным правительствам - скорее в виде грантов для стимулирования потребления, чем в виде кредитов.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сказал, что её "председатель Урсула фон дер Ляйен приветствует конструктивное предложение, сделанное Францией и Германией, которое признает масштаб и размер экономических проблем, стоящих перед Европой».

Руководители южных стран довольны тем, что им не придётся думать о возвращении кредитов, а получение грантов не сопровождается жёсткими условиями.

Премьер-министр Испании написал в Твиттере:

«Это позитивный шаг в правильном направлении, отвечающий нашим требованиям. Пора Евросоюзу предложить нам надлежащий финансовый пакет. Мы должны продолжать двигаться вперед ».

Известный своей рачительность канцлер Австрии заявил:

«Наша позиция неизменна. Мы готовы помочь большинству пострадавших стран кредитами. Мы ожидаем, что обновлённый бюджет Евросоюза будет отражать новые приоритеты, а не повышать потолок расходов».

"Важно обеспечить, чтобы у всех был шанс получить выгоду, и никто не остался в накладе, - говорит политолог из брюссельского института «Брейгель" Ребекка Кристи. - Малые, фискально консервативные страны будут наиболее скептичны, Они не хотят оказаться в ситуации, когда им придётся собирать свои ресурсы, чтобы заплатить другим, крупным странам, которым нужно больше помощи».

Получаются, что большинство стран Евросоюза будут зависить от двух, самых мощных держав. Это даст возможность Парижу и Берлину выступать за более интегрированнную, взаимозависимую Европу, и укрепить собственные позиции по отношению к другим столцам.

Этим может объясняться широкая улыбка на лице французского руководителя.