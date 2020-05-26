"Участники битвы заняли исходные позиции, - передаёт из Брюсселя политический редактор Eurionews Даррен Маккафри. - В Евросоюзе отчаянно пытаются прийти к согласию о том, как вывести его из величайшей за поколения рецессии.

Мощные державы континента Франции и Германия выдвинули компромиссный план в виде Восстановительного Фонда на сумму 500 млрд евро. Эти деньги, заимствованные Еврокомиссией на рынках капитала, станут, по сути, общий долгом Евросоюза.

Это слишком большой шаг для некоторых - особенно таких стран, как Нидерланды и Австрия, которые разработали свой собственный план, требуют финансовой справедливости и продолжения реформ.

«Здесь, в Нидерландах, наш вклад в бюджет ЕС в пересчёте на душу населения являемся самым большим уже многие годы, - говорит евродепутат Роберт Роос. - А покупательная способность в Нидерландах ниже, чем в Северной Италии. Так чего ещё они ожидают там? Нам всем нужны деньги, но они хотят получить деньги даром. А бесплатных денег не существует, и в этом проблема ».

Работа главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен теперь будет заключаться в том, чтобы превратить эту провозглашённую экономическую революцию и давно назревшие конституционные перемены в подробный план, который получит название «Следующее поколение - Европа».

А собрать под этим планом подписи членов Евросовета– это будет задача его председателя Шарля Мишеля.

«Парламент чётко заявил, что нам нужен план восстановления в 2 триллиона евро, из которых большая часть будет государственными инвестициями, собранными совместно на европейском уровне, - говорит бельгийский евродепутат Филипп Ламбертс. - Другими словами, если вы позволите странам-членам противостоять кризису в одиночку, то это создаст сильную напряженность в еврозоне, и поставит под угрозу распада валютный союз».

Решающее значение для нынешних планов имеет, по-видимому, изменение отношения Ангелы Меркель к вопросу о разделении долгового бремени в ЕС.

«Мы в новой ситуации, перед лицом глубочайшего кризиса со времён Второй мировой войны, и единственным решением сейчас является инвестирование, - говорит немецкий депутат Манфред Вебер. - Я ненавижу долги, я не хочу оставлять уплату долгов будущим поколениям, но не вижу никакой реальной альтернативы инвестированию сейчас в экономику, ради спасения нашего сильного бизнес-сектора».

Италия, Испания, Франция и Германия, четыре крупнейшие экономики ЕС, в целом находятся в согласии, но это ещё не прорыв, поскольку глубокие разногласия остаются.

Далеко не очевидно, что каждый поддержит этот огромный план, призванный поставить Европу на ноги, план, который ей отчаянно необходим.

В среду подробности плана будут обнародованы, и битва за него начнётся".