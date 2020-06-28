"Зелёный" триумф во Франции

Французские экологи празднуют победу: во втором туре муниципальных выборов представители левоцентристской партии «Европа — экология — зелёные» лидируют в ряде крупных городов страны — в том числе в Лионе, Марселе, Бордо, Страсбурге, Туре и Безансоне, — причём в некоторых случаях с большим отрывом от соперников.

Успех «зелёных» уже называют серьёзным политическим вызовом для президента Франции Эммануэля Макрона, который может столкнуться с более уверенным давлением обновленного левого фланга. Партия Макрона «Вперёд, республика!», как и прогнозировали аналитики, не добилась ярких успехов на выборе. Зато премьер-министру Эдуару Филиппу удалось вновь стать мэром Гавра — он, по предварительным данным, получает там около 60% голосов.

Эта победа примечательна после серии публикаций о непростых взаимоотношениях Филиппа с окружением Макрона и о возможной скорой смене главы правительства. Официальные лица подготовку таких перестановок, впрочем, опровергали. Сам Филипп говорил, что даже после победы на муниципальных выборах планирует остаться на посту премьер-министра и хочет вернуться в должность мэра Гавра в 2022 г. Он не исключил, что это может произойти и раньше.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен одержало победу в Перпиньяне, не позволив переизбраться на третий срок республиканцу Жану-Марку Пюжолю. Таким образом по итогам выборов под контролем соратников Ле Пен могут оказаться пять городов. Лидер «Национального объединения» назвала это «большой победой», которая станет «спусковым крючком»: «мы сможем показать, что способны управлять крупными сообществами».

Париж остаётся под руководством социалистов. Мэр столицы Анн Идальго набирает во втором туре более половины голосов, значительно опережая своих соперников.