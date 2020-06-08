Бельгийский вирусолог: "Лекарство будет, но не сразу"

Как скоро появятся эффективные препараты против нового коронавируса? Один из самых авторитетных европейских вирусологов, бельгийский профессор Йохан Нейц предупреждает: "Мы должны быть терпеливыми. Ведь с момента, как вирус был идентифицирован, прошло всего пару месяцев. Разумеется, у нас не получится быстро найти сильнодействующие антидоты к нему. Напомню: на поиск доступных лекарств против вирусов СПИДА, гепатита ушли годы.

То есть найти лекарство реально, но на это нужно время. Мы работаем над поиском препарата, который будет подавлять активность вируса в той или иной степени. Это, мы надеемся, позволит добиться улучшения и у тяжело больных пациентов, и у тех, кто находится в начальной стадии заболевания. Возможно, для достижения эффекта нам придется объединить несколько молекул...

Я надеюсь, мы сможем помочь пациентам, но давайте реально смотреть на вещи. Мир не готовился к пандемии, поэтому мы не можем за пару месяцев найти самые лучшие, самые эффективные препараты. Это никому не под силу.

Мы получили важный урок: человечество должно заранее отводится к пандемиям, которые в будущем еще повторятся".