Исландия: лёгкая победа для президента

Самый молодой президент Исландии переизбран на второй срок.

Согласно окончательным результатам прошедших в субботу выборов, 52-летний Гвюдни Йоуханнессон набирает более 92% голосов.

Безпартийный бывший преподаватель истории пришел к власти в 2016 году, пообещав исландцам "неполитизированное президентство". Его ключевым за 4 года решением стало обновление конституции страны, действующей с 1944 года.

Результат этих выборов для меня — доказательство того, что мои собратья исландцы, мои сограждане одобрили проделанный мною путь к этой должности и дали мне мандат продолжать исполнять ту роль, которую мне доверяли предыдущие 4 года Гвюдни Йоуханнессон президент Исландии

Единственным соперником действующего президента стал кандидат от правых сил Гудмундур Франклин Йонссон. 57-летний бизнесмен набрал 7,8 % голосов.

Но по мнению наблюдателей, Йонссон не испытывал иллюзий, вступая в президентскую гонку. А участие в ней — было лишь возможностью сделать себе имя к следующим выборам.

Президент в Исландии исполняет, в основном, представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы.