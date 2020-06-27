Исландия: президентские выборы с ожидаемым итогом

Исландия - второй в Европе после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса - проводит в эту субботу очередные выборы президента.

Практически никто в стране с населением в 365 000 человек не сомневается, что кресло главы государства на второй срок займет действующий президент, 52-летний Гвюдни Йоуханнессон. Историк, писатель и переводчик, он стал самым молодым главой островного государства и независимым президентом, который принял решение пойти в политику после публикации "Панамских документов", ужаснувших его уровнем коррупции среди представителей власти.

В числе важнейших событий, произошедших в стране за последние 4 года, начало процесса по обновлению конституции (действующей с июня 1944 года). Согласно опубликованному в январе 2018 года правительственному меморандуму, работа продлится до 2025 года.

Единственный конкурент Йоуханнессона - 57-летний бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон. С учётом того, что, по данным местных СМИ, за президента готовы отдать голоса 93,5 % избирателей, а за его соперника лишь 6,5%, шансов у него нет. Но политологи считают, что его цель - сделать себе имя с прицелом на следующие президентские выборы, в которых Йоуханнессон участвовать не сможет.