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Брюссельское бюро

Евросоюз может закрыть въезд из США и России

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Евросоюз может закрыть въезд из США и России
Авторское право  Euronews
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Открытие внешних границ Евросоюза после ослабления в нём карантинных мер может осложнить трансатлантические отношения. Согласно источникам в Брюсселе, предполагается запретить въезд в ЕС гражданам таких стран, как Соединённые Штаты, Россия и Бразилия. Европейские учёные не признают Америку безопасной.

Эксперт Германского фонда Маршалла США надеются, что эта санитарно-эпидемиологическая мера не будут иметь политических последствий.

«Решение не впускать граждан США в Европу, начиная с первого июля, основано на научных принципах, а не на политическом решении, направленном против США, - сказала Кристин Берзина. - Оно затрагивает и другие страны со значительными вспышками инфекции такие, как Бразилия и Россия. Если цифры по США упадут, то и решение в возобновлении поездок будет принято".

Президент Дональд Трамп предполагает, что проблема высоких показателей заражения коронавирусом может быть решена путём сокращения количества тестов. Вопрос в том, согласится ли ЕС на искусственное приуменьшение масштабв проблемы.

"Это будет зависеть от того, смогут ли официальные лица ЕС в США или в других странах таких, как Бразилия, где велико количество положительных результатов тестирования, описать и объяснить ситуацию с точностью тестирования, - продолжала политолог. - Если тестирование не будет признано точным, и статистика улучшиться, но ситуация на местах не будет этого подтверждать, то лидерам ЕС будет важно пересмотреть меры, которые они используют ».

Брюссель требует от своих дипломатов составить список безопасных стран, Это может повлиять не только на поездки людей по планете, но и на геополитический баланс.

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