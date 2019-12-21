"Ливерпуль" впервые стал победителем Клубного ЧМ по футболу

Победителем Клубного чемпионата мира по футболу впервые в истории этого турнира стал «Ливерпуль». В финальной встрече на арене «Халифа» в Дохе «красные» обыграли бразильский «Фламенго», обладателя Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0 — единственный гол был забит во втором дополнительном тайме.

Обладателя третьего места определила серия пенальти: после ничьей в основное время (2:2) мексиканский клуб «Монтерей» обошёл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии благодаря голу, который забил вратарь Луис Карденас.