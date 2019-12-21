Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

"Ливерпуль" впервые стал победителем Клубного ЧМ по футболу

 Комментарии
  Андрей Позняков 
"Ливерпуль" впервые стал победителем Клубного ЧМ по футболу
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Hassan Ammar
Размер текста Aa Aa

Победителем Клубного чемпионата мира по футболу впервые в истории этого турнира стал «Ливерпуль». В финальной встрече на арене «Халифа» в Дохе «красные» обыграли бразильский «Фламенго», обладателя Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0 — единственный гол был забит во втором дополнительном тайме.

Обладателя третьего места определила серия пенальти: после ничьей в основное время (2:2) мексиканский клуб «Монтерей» обошёл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии благодаря голу, который забил вратарь Луис Карденас.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.