Sanofi спешит на рынок вакцин

Ещё одна новая вакцина против Covid-19 может появиться на рынке к концу нынешнего года. Речь идёт о препарате французской лаборатории Sanofi, разработанной в сотрудничестве с британской компанией GlaxoSmithKline (GSK).

Отставая от конкурентов после первой неудачи в конце прошлого года, Sanofi на этот раз объявила о положительных результатах второй фазы своих клинических испытаний: вакцина на основе рекомбинантных белков вырабатывала антитела в 95-100% случаев после приёма последней дозы. Вакцину можно хранить обычным способом, необходимости в специальных морозильных камерах, как в случае с Pfizer-BioNTech, нет.

Прежде чем запросить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, Sanofi прведёт заключительный третий этап испытаний с учатием 35 000 добровольцев. В частности, это позволит изучить эффективность воздействия вакцины на определенные штаммы коронавируса.

Если всё пройдёт успешно, вакцина от Sanofi встанет в ряд с уже получившими "зелёный свет" от европейского регулятора препаратами Pfiser, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Её готовы закупить страны Евросоюза, США, Канада и Великоритания.