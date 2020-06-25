Праздничный салют в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал самым длительным по времени. Залпы из 40 салютных установок на протяжении 15 минут озаряли столичное небо, а в финале раскрасили его и в цвета российского флага. Всего, по данным Западного военного округа, было произведено около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Прямую трансляцию пиротехнического шоу показали на сайте городской мэрии и на страницах в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Фейсбук". Традиционные праздничные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня на фоне пандемии коронавируса.