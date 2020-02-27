МВФ готовится понизить прогноз роста мировой экономики

Фондовые рынки лихорадит от коронавируса уже почти неделю. Делать окончательные выводы о влиянии эпидемии на мировую экономику, пока рано, заявляют в Международном валютном фонде, но не исключают неблагоприятный сценарий развития событий.

В январе МВФ прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"Судя по всему, мы понизим наши прогнозы по росту в апрельском обзоре мировой экономики. В случае более негативной реакции рынков будут необходимы единовременные скоординированные действия всего международного сообщества", - заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

В Европейском Союзе собираются принять меры по поддержке тех секторов, которые более всего пострадали от распространения заболевания.

"Сложно говорить о каких-то конкретных цифрах, слишком рано. Но давление на некоторые секторы довольно ощутимо. В частности, туристическая отрасль испытывает серьезные затруднения вот уже два месяца", - отмечает комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Германия может принять программу фискального стимулирования экономики, в частности, изменить условия корпоративного налогообложения.

Китай - один из важнейших экспортных рынков ФРГ, сильнейшей экономики ЕС.