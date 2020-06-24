Европу накрыла жара. В среду на всей территории Франции столбик термометра поднимется выше 30 градусов. В ряде районов юго-востока и запада воздух прогреется до 37 градусов.

Для этой жительницы Марселя жара - хорошая новость: "Солнце и море необходимы нам для поддержания хорошего настроения. Солнце - это жизнь!"

В Бордо с наступлением жары самым популярным местом - особенно для детей -

стала площадь "Водное зеркало".

Это повышение температуры, вызванное пришедшими из Африки горячими воздушные массами, синоптики называют "пиком жары", поскольку она не продлится долго. Облегчение жители Европы должны почувствовать уже к выходным.

Обитатели Парижа с наступлением жары ищут укрытия в скверах и парках: "В столице загрязнение воздуха значительно выше, мы чувствуем "парниковый эффект" - говорит студентка Шайма Абид, - поэтому нам тяжелее переносить жару, чем жителям сельской местности".

Пик жары дотянется и до северных стран - Великобритании и Швеции. При такой 30-градусной парилке нет смысла ехать на Ибицу, шутит местная пресса.

В Испании столбик термометра должен в среду подняться до 40-градусной отметки и даже превысить её в Севилье.