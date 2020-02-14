Антарктическая жара

Почти 21 С° был зарегистрирован в Антарктиде бразильскими исследователями, работающими на одной из научных станций, расположенных на континенте.

Так высоко температуры еще не поднимались, и рекорд, державшийся почти 40 лет, побит. В январе 1982-го года термометр показал плюс 19,8 С°.

Предполагается, что цифры этого года длжны быть еще подтверждены синоптиками из Всемирной метеорологической организации.

Но и сейчас эксперты, основываясь на наблюдениях, утверждают, что в сравнении с доиндустриальной эпохой, температуры в Антарктике повысились на три градуса.

Они добавляют, что этот феномен есть следствие изменения климата и подчеркивают, что текущая ситуация далека от нормальной