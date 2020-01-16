В охваченной пожарами Австралии пошли дожди

В восточной Австралии пошли дожди. Власти расчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек и около миллиарда особей животных.

Пожары вспыхнули из-за беспрецедентно затянувшейся засухи, которую климатологи связывают с глобальным потеплением. Лесные пожары не утихают в Австралии с сентября. В декабре средняя температура в стрене приближалась к 42 гр Цельсия. Пожарами уничтожены более 2000 домов и 10 млн гектаров лесов, что превышает территорию таких стран как Португалия и Южная Корея. Наиболее сильные пожары в настоящее время продолжают полыхать в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс.

Январская гроза очистила воздух от дыма и позволила вздохнуть с облегчением жителям Мельбурна, хотя и вынудила перенести матчи теннисного турнира Australian Open. По прогнозу синоптиков дождливая погода продержится в Новом Южном Уэльсе до конца этой недели.