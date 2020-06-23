На юге Туниса в городе Татавин акции протеста уже второй день подряд перерастают в беспорядки и стычки с силами охраны правопорядка. Демонстранты протестуют против безработицы и требуют освобождения местного активиста Тарека Хаддада, задержанного в субботу. К зданиям госслужб стянуты подразделения армии. В течении нескольких недель акции протеста были мирными, протестующие блокировали нефтеперекачивающую станцию и призывали власти выполнить предвыборные обещания по созданию рабочих мест в нефтегазовом секторе. В понедельник по призыву профсоюзов в Татавине состоялась всеобщая забастовка. В 2017 году блокада станции продолжалась в течении трех месяцев, в итоге министр труда при содействии профсоюзов подписал с протестующими соглашение, пообещав ежегодно инвестировать в развитие Татавина около 28 миллионов долларов. В профсоюзах говорят, что это обещание не выполнено не было.