Спасение мигрантов в условиях пандемии

Благотворительные организации заявляют о возросшем числе мигрантов и беженцев, пытающихся попасть в Европу по Средиземному морю. На днях в порт Сицилии зашло судно немецкой гуманитарной миссии Sea-Watch. На борту находились свыше 200 человек. В условиях пандемии перед спасателями стоит новая задача — не допустить распространения инфекции. Пассажиры сошли на берег после отрицательного теста на коронавирус.

Судно Ocean Viking ассоциации SOS Méditerranée после трехмесячного перерыва возобновило миссию по спасение людей в открытом море. В понедельник утром оно вышло из порта в Марселе, команда также подготовилась к работе с учетом санитарных требований.

Координатор спасательной миссии Николас Романюк говорит: "Мы разделили территорию судна на части, есть так называемые "красные" и "зеленые зоны", чтобы коронавирус не распространялся на судне, иначе это станет катастрофой".

По данным организации "Врачи без границ", в последние дни по меньше мере 800 человек предприняли попытку по Средиземному морю добраться до берегов Европы из Ливии.

В ООН заявляют, что в период в период с начала января по конец мая, число таких попыток возросло в два с половиной раза возросло по сравнению с прошлым годом.