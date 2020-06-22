Британские пабы закрыты минимум до начала июля. Те, кому "повезло", торгуют разве что бутылками на вынос. Пивовары оказались в затруднительном положении. Тысячи бочонков стоят на складах без дела, срок годности у них истекает.

Одна из пивоварен на востоке Лондона решила самостоятельно выбираться из кризиса. Её работники соорудили паб на колёсах: автомобиль, снабжённый кегами и пивными кранами, привозит пенное прямо к подъездам жаждущих. Переоборудование машины, по словам сотрудников, заняло всего четыре дня.