В ресторане только роботы!

Первый роботизированный ресторанный комплекс Shunde City открылся в провинции Гуандун на юге Китая. Более 20 роботов общественного питания могут приготовить почти 200 видов блюд для клиентов.

В ресторане подают блюда китайской кухни, супы и фаст-фуд. На площади в 2 тыс кв. м можно обслуживать одновременно около 600 человек. Весь процесс от заказа еды, её приготовления и подачи выполняется роботами. Они могут приготовить блюдо за 20 секунд. Посетители говорят, что это у них получается неплохо: еда вкусная.

Одно и то же блюдо, приготовленное разными поварами, имеет разный вкус и качество. Создатели роботов сотрудничают с опытными поварами, вводят данные об их готовке в систему. Шеф-повара часто кладут, к примеру, соль на глаз. А для роботизации этого процесса нужно точное количество. Тысячи экспериментов потребовались для того, чтобы роботы готовили блюда безошибочно, с определённым заданным вкусом.

"Мы шаг за шагом разбирали видеоролики процесса приготовления пищи известных шеф-поваров и разрабатывали цифровые данные, которые затем закладывались в систему меню, - рассказал Цю Ми, главный менеджер Qianxi Robotic Catering Group. А затем поделился мечтами.- Возможно, в будущем у нас будут тысячи рецептов, и мы сможем даже создать бытовых роботов, которые смогут готовить все вкусные блюда в мире, и люди смогут насладиться ими, не выходя из дома".