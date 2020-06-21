Партия Вучича побеждает на парламентских выборах

Правящая Сербская прогрессивная партия во главе с действующим президентом Александаром Вучичем, побеждает на парламентских выборах. По данным исследовательской службы Ipsos, за неё проголосовали 63,4 % пришедших на участки избирателей. На этот час обработаны 43 % бюллетеней.

Александар Вучич уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии. "Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - заявил он под овации однопартийцев.

На втором месте - Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 10,3 %. На третьем месте - партия "Победа для Сербии" бывшего спортсмена Александара Шапича, у неё 3,9 % голосов.

Парламентские и местные выборы прошли в воскресенье в Сербии в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Согласно предварительным данным, явка на выборах составила 50,44%.

В списки для голосования были внесены 6 584 376 граждан Сербии. Выборы состоялись также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) боролась 21 партия. Часть оппозиции голосование бойкотировала.