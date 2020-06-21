Сербия выбирает парламент без оппозиции

В Сербии проходят отложенные из-за пандемии коронавируса парламентские выборы. Избиратели должны были проголосовать в апреле.

Шансы на победу у Сербской прогрессивной партии, возглавляемой президентом страны Александром Вучичем, возросли после того, как часть оппозиционных сил решила бойкотировать выборы.

"Я ожидаю улучшения ситуации. Сербия должна больше развивать экономику. Много было сделано, но я жду намного большего", — говорит один из избирателей.

"Я выполняю свой гражданский долг, поэтому пришел голосовать. Я думаю, что это долг каждого. Но я вижу, что мы разделены", — делится другой проголосовавший.

Из-за пандемии предвыборные кампания можно было проводить лишь в интернете и на телевидении. Бойкотирующие выборы оппоненты обвиняли Вучича в несправедливом распределении эфирного времени на главных телеканалах, подконтрольных ему. Президент эти обвинения отвергает.

Тем не менее, несколько небольших партий все же решили баллотироваться, заявив, что бойкот только отодвинет на второй план итак уже маргинализированную оппозицию.