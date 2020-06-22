Партия президента Вучича "взяла" Скупщину

Избирком Сербии обнародовал предварительные результаты на выборах в Скупщину - за Александра Вучича и его партию проголосовали свыше 63 % из пришедших на участки, вторыми стали социалисты, получив около 11% голосов.

Сербский президент и лидер партии Александр Вучич поздравил своих сторонников и соратников: "Мы выиграли, и мы выиграли в тех регионах, где до этого не побеждали никогда. Это большая победа"

По прогнозам, Сербская прогрессивная партия будет получит 189 мандатов в Скупщине, социалисты могут рассчитывать примерно на тридцать депутатских мест, третья сила - блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича будет представлен 12 депутатами.

Вот как оценивают результаты жители Белграда:

- Это все ожидаемо, у этой партии были все возможности, чтобы продвигать свою программу, но мне бы хотелось иных итогов.

- Цифры показывают реальную популярность партии и ее программы, а также доверие ее лидеру. Смысла бойкотировать голосование я не видел.

В адрес Белграда со стороны, в частности, ЕС, звучала критика, которая касалась в том числе свободы прессы и свободы слова.

Именно поэтому часть политических сил обратилась к своим сторонникам с призывом на выборы не ходить.

В общей сложности в голосовании участвовали примерно половина избирателей.

По словам Драгана Джиласа, лидера объединения "Союз за Сербию", он "рад тому, что многие услышали наше обращение и не пошли на избирательыне участки. Бойкотируя голосование, они сказали ясное "нет" той политике, которую проводят оппоненты".

Из Белграда сообщает журналист Еuronews Йорген Самсо: "Наблюдатели из ОБСЕ работали практически на всех участках, в ближайшие время они опубликуют оценку того, в какой обстановке проходило голосование. Те, кто призывали бойкотировать выборы, настаивают, чтобы ЕС взял на себя роль переговорщика в дискуссиях, которые подготовили почву для следующего волеизъявления. Победителям этого голосования придется убеждать граждан уже не словами, а делами, в стране, политический водораздел в которой не заметить невозможно.