Глава оргкомитета "Токио-2020" отказался уходить в отставку после заявления о болтливости женщин

Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори отказался уходить в отставку после нашумевшего комментария об участии женщин в работе спортивных комитетов и федераций. Чиновника обвинили в сексизме из-за его рассуждений о гендерном балансе.

Мори заявлял, что женщины в ходе своих выступлений говорят очень много и при этом каждая хочет выразить своё мнение, а из-за этого, по словам бывшего премьер-министра, заседания по вопросам спорта теперь проходят гораздо дольше, чем прежде.

Это выступление спровоцировало широкую общественную кампанию против Мори в Японии. В итоге глава оргкомитета Олимпийских игр собрал экстренную пресс-конференцию, чтобы принести свои глубочайшие извинения. Он назвал свои комментарии о женщинах крайне неуместными и заявил, что хотел бы забрать эти слова назад.