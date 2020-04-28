Олимпиаду в Токио могут отменить

В Японии допускают возможность отмены Летних олимпийских игр, если пандемия коронавируса будет нести угрозу и в следующем году. Об этом заявил президент оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. Договорённость о переносе Олимпиады на июль 2021 года была достигнута в конце марта.

А глава Японской врачебной ассоциации Ёситаке Ёкокура заявил о необходимости поторопиться с разработкой лекарств и вакцины. "Я полагаю, что провести Олимпиаду будет очень сложно, если у нас не будет эффективной вакцины. Я не говорю о том, что Игры не следует проводить, но это будет очень трудно сделать без вакцины", — сказал он.

Многие эксперты уверены, вакцина от коронавируса нового типа появится не ранее середины будущего года. Япония потратила на подготовку соревнований уже более 12 миллиардов долларов. Чтобы снизить расходы, президент оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори предложил объединить церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.