В резиденции Путина установили "дезинфекционный тоннель"

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установили "дезинфекционный тоннель" для защиты от коронавируса. В нем на человека распыляется антисептический раствор.

Разработкой занималось пензенское предприятие. “Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа”, - сообщается на сайте регионального правительства.

Справиться с задачей компания действительно смогла в максимально короткие сроки: над этой разработкой предприятие трудилось всего месяц.

В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию. Все сотрудники администрации и гости президента проходят тестирование на COVID-19.

По информации издания РБК, с конца марта работники Кремля старше 60 лет и те, кто может работать из дома, были переведены на удаленку. Но с 15 июня режим дистанционной работы для большинства сотрудников Кремля закончился.

По последним данным, в России зарегистрировано 545 тыс. заражений коронавирусом. Умерли более 7 тыс. человек.