Протесты рестораторов в Киеве

В Киеве владельцы ресторанов и сотрудники баров и кафе провели акцию протеста, который был назван маршем "пустых кастрюль".

Они требовали открытия заведений, в настоящий момент обслуживать посетителей разрешено лишь на террасах.

По информации The Associated Press, в результате карантина без работы в этом секторе экономики остались свыше миллиона человек.

Говорит один из участников акции, его зовут Владислав, ему 21 год: "Я помогаю моим родителям, у них ресторанный бизнес, два заведения, и ни одно из них не может открыться. Зато налоги плывут широким потоком. В стране все открыто, детские сады, авиасообщение, но рестораны в данной ситуации оказываются в дискриминируемой позиции".

В акции приняли участие несколько сотен человек. Позднее пикетчики отправились к зданию правительства страны, сообщается, что встреча руководителей профильных ведомств с рестораторами должна состояться в самое ближайшее время.