Париж: 100 евро за Пикассо

Стать обладателем картины Пикассо "Натюрморт" всего за сто евро. Именно столько стоит лотерейный билет, приобретая который вы не только испытаете удачу, но и поддержите неправительственные организации, оказывающие помощь населению африканского континента. Благотворительную международную лотерею Музей Пикассо в Париже организует вот уже во второй раз. На этой неделе в продажу поступило двести тысяч билетов. "Натюрморт" был написан в 1921 году. Картина представляет собой геометрическую композицию: стакан абсента и обрывок газеты.

Организаторы лотереи намерены собрать 20 миллионов евро. Один миллион выплатят нынешнему собственнику "Натюрморта". Остальные деньги пойдут на благотворительность, в том числе на проекты по обеспечению доступа к питьевой воде. Розыгрыш состоится шестого января будущего года в Париже.