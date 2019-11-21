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Франция

Париж: 100 евро за Пикассо

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  Ирина Александрова 
Париж: 100 евро за Пикассо
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Стать обладателем картины Пикассо "Натюрморт" всего за сто евро. Именно столько стоит лотерейный билет, приобретая который вы не только испытаете удачу, но и поддержите неправительственные организации, оказывающие помощь населению африканского континента. Благотворительную международную лотерею Музей Пикассо в Париже организует вот уже во второй раз. На этой неделе в продажу поступило двести тысяч билетов. "Натюрморт" был написан в 1921 году. Картина представляет собой геометрическую композицию: стакан абсента и обрывок газеты.

Организаторы лотереи намерены собрать 20 миллионов евро. Один миллион выплатят нынешнему собственнику "Натюрморта". Остальные деньги пойдут на благотворительность, в том числе на проекты по обеспечению доступа к питьевой воде. Розыгрыш состоится шестого января будущего года в Париже.

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